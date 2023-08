Die erschütternden Zahlen zeigen, dass die Extreme leider zunehmen: Allein am vergangenen Wochenende wurde die Feuerwehr 2.633 Mal in der Steiermark wegen den verheerenden Unwettern gerufen. Zum Vergleich: Im gesamten letzten Jahr (2022) gab es insgesamt 2.660 Unwettereinsätze. Heißt: Die steirischen Florianis mussten aufgrund von Unwettern an einem Wochenende so oft ausrücken wie im gesamten vergangenen Jahr.