"In einem Waldgebiet in Obergiem bei Feldbach hat sich ein 200 Meter breiter, tiefer Riss gebildet. Nachdem weiter unten zwei Landwirtschaften liegen, müssen wir natürlich schauen, ob da noch mehr in Bewegung geraten kann", erzählt Michael Konrad von einem der vielen Einsätze, die ihn am Sonntag beschäftigen. Der Landesgeologe ist seit Freitag von früh bis spät auf den Beinen, um Muren und Hangrutschungen unter die Lupe zu nehmen.