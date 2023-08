In der Steiermark heißt es aktuell vor allem im Süden "Land unter". Die anhaltenden Regenfälle stellen auch die Einsatzkräfte vor Herausforderungen. In einer Lagebesprechung blickten Expertinnen und Experten Samstagfrüh in der Landeswarnzentrale in Graz auf die letzten zwei Tage zurück und gaben einen Ausblick auf die weiteren Schritte.