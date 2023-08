In den Jahren 2020 und 2021 war der Tourismus in Österreich von den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie geprägt. Folgen waren bekanntlich Betriebsschließungen, internationale Reisebeschränkungen, ein Rückgang des Flugverkehrs, Reisewarnungen. Seit 2022 steigen die Zahlen der Nächtigungen wieder und normalisieren sich. Dieses Jahr verzeichnet die Statistik Austria bei den Nächtigungen ein Plus von 3,4 Prozent im Juni gegenüber dem Vorjahr.