Bikerweste, Bart, Tattoos, Spitzname „Bullet“: Wenn der 55-Jährige mit seiner Harley vorfährt, kann er schon einschüchternd aussehen. Umso kurioser wirkt es also, wenn er sich mit gut 20 Biker-Kollegen in einer Reihe aufstellt und die Männer einen Teddybär umarmen und weiterreichen. Doch genau so läuft die Aufnahmezeremonie des Vereins „Bikers Against Child Abuse“, kurz "B.A.C.A.", ab.