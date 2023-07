Es ist Sommer, Hund und Katz sind im Freien und daher oft auch zu sehen. Und da fragt man sich: Wie sind die Trends bei Haustieren? Regiert noch immer unangefochten Katze (in 28 von 100 Haushalten in der Steiermark laut Statistik-Austria-Erhebung von 2020) und Hund (in 15 Haushalten)? Oder konnten mittlerweile Reptilien, Fische, Vögel und andere Kleintiere (in 9 von 100 Haushalten) aufholen?