Wieder ein Brief, der ankommt; wieder eine neue, höhere Summe auf dem Zettel. Die Mieten steigen und steigen. „Die Leute sind komplett aus dem Häusel, wenn so viele Erhöhungen kommen”, sagt Christian Lechner von der steirischen Mietervereinigung. Jeden Tag rufen Lechner im Schnitt 30 bis 35 Leute an. Vergangenes Jahr hat die Mietervereinigung knapp 15.000 Einzelberatungen durchgeführt, das sind 30 Prozent mehr als noch 2021. Die Zahl bleibe auf einem hohen Niveau.