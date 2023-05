Der rote Faden, der sich durch den 11. Pfingstdialog Steiermark auf Schloss Seggau zog, war die Suche nach dem "European Way of Life" im Schatten des Kriegs. Die Sorge um eine gute Zukunft für Europa war dabei mit Händen zu greifen. Es war am Doyen des österreichischen Journalismus, Paul Lendvai, der mit Raimond Rollands Devise "Pessimismus des Verstands und Optimismus des Willens" wenigstens einen Hauch von Zuversicht verströmte.