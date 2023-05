Nach ein paar warmen Sommertagen in der Steiermark ist der Regen am Dienstag zurück. "Gewitter und lebhaften Wind", sagte Meteorologe Hannes Rieder von der Geosphere Austria (vormals Zamg) kurz vor 14 Uhr voraus. Das Hauptproblem sei der Starkregen mit bis zu 30 oder 40 Millimeter Niederschlag pro Stunde – "lokale Überflutungen sind möglich". Kurz darauf traten die Prognosen ein:

In Hart bei Graz ging es rund, wie dieses Video zeigt (ca. 15 Uhr):

Hunderte Einsätze für Feuerwehr

Laut Landesfeuerwehrverband war Graz und Graz-Umgebung der Hotspot der Gewitterzelle. Auch in Weiz und Leibnitz gab es vereinzelt Einsätze. Besonders traf es aber eben den Grazer Raum.

50 bis 60 Einsätze gab es allein in Hart bei Graz, wie Bernhard Konrad vom Bereichsfeuerwehrverband GU um 17 Uhr sagt: "In Hart ist der Bach übergegangen, alle Tiefgaragen und Keller stehen komplett unter Wasser." Insgesamt seien rund 20 Feuerwehren zu 200 Einsätzen in ganz Graz-Umgebung ausgerückt. "Das Unwetter zog von Vasoldsberg über Kainbach bis Hart und Richtung Schöckl", so Konrad. Die Aufräumarbeiten seien "voll im Gange".

Gegen 15.30 Uhr hieß es bei der Grazer Berufsfeuerwehr, dass man zu rund 50 Einsätzen gerufen wurde. In der Puchstraße lag ein Baum auf der Straße, aber vor allem in St. Peter und Ragnitz fielen vereinzelt Bäume um und man sei mit Auspumparbeiten beschäftigt. "Eine Zeit lang haben wir sicher noch zu tun", so die Berufsfeuerwehr.

Zwischen Graz-Messe und Gleisdorf war indes ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der nach eineinhalb Stunden wieder aufgelöst wurde. Im Bereich Autal kam es laut ÖBB-Sprecher Herbert Hofer zu einer Überflutung bei einer Weichenstellung, weswegen der Bahnverkehr in dem Bereich unterbrochen war. Die Zugstrecke ist wieder befahrbar.

Die B73 ist hingegen wieder frei befahrbar-Update der Polizei um 16.45 Uhr:

14.000 Blitze in der Steiermark

In Stubenberg oder Unterfladnitz prallten gegen 14 Uhr bereits ein Zentimeter große Hagelkörner hinunter. "Kleinerer Hagel ist noch weiter möglich", so Rieder gegen Mittag. Besonders den Obstbauern spiele das Wetter nicht in die Karten.

Hagelkörner in Eggersdorf © Martin Michael Kysela, FB

In der Steiermark sind heute bereits 14.000 Blitze niedergegangen - und damit die meisten in ganz Österreich.

Graz Ragnitz zwischen 14 und 15 Uhr © grazwellness Instagram

Gegen 17 Uhr herum soll sich die Wetterlage wieder beruhigen.

Unwetterzentrale UWZ.at © Screenshot UWZ

Sonnenschein am Wochenende

Am Mittwoch ist weiter mit Regen im ganzen Bundesland zu rechnen, erst ab Donnerstag soll sich das Wetter stabilisieren und zum Pfingstwochenende hin Sonnenschein bringen. Um die 20 Grad prognostiziert Rieder für Samstag und Sonntag. "Auch an der oberen Adria wird es über Pfingsten viel Sonnenschein geben."