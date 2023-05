Günter Pilch ist Redakteur bei der Kleinen Zeitung und unter anderem spezialisiert auf Umwelt-, Klima- und Ressourcenfragen © Marija Kanizaj

Wasser ist Allgemeingut. Und als solches sollte es auch allen zur Verfügung stehen. Angesichts dessen mag es verstören, wenn die Politik mit dem Gedanken spielt, in die privaten Wasserverbräuche hineinzuregieren. In Österreich mit seiner begünstigten Lage am Rande des Alpenbogens kannte man Derartiges bisher nicht. Das Land ist in der außergewöhnlichen Situation, über sehr große Trinkwasserreserven zu verfügen. Nur ist dieses Quell- und Grundwasser nicht zu jeder Zeit an jedem Ort verfügbar. Das war prinzipiell immer schon so, hat sich aber in den vergangenen Jahren durch gestiegene Verbräuche und den Klimawandel verschärft: Der Süden und der Osten Österreichs trocknen zunehmend aus, die Grundwasserstände sinken immer tiefer, während der Wasserbedarf wächst.