"Es ist in unserer Statistik alles ziemlich schwarz", fasst Gerald Gollenz, Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer, die Zahlen des aktuellen Immo-Preisspiegels 2023 in einem Satz zusammen. Und das sei die gute Nachricht: "Denn das heißt, die Preise sind - bis auf wenige Ausnahmen - vom Baugrund bis zur Mietwohnung im letzten Jahr weiter gestiegen." Aber: Die fetten Jahre sind vorbei. Die Preise hätten gedämpft angezogen und die Anstiege seien durchwegs deutlich unter der Inflationsrate geblieben.