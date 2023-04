In der Pandemie sind viele junge Chorstimmen verstummt. Singen mit Maske hat nicht wirklich funktioniert, viele Chöre haben sich daher in den letzten zwei Jahren aufgelöst. Eine Entwicklung, die Martin Stampfl nicht hinnehmen möchte. Dazu begeistert ihn die Musik viel zu sehr. Er selbst hat in einem Chor gesungen und Dirigieren studiert. Jetzt hat er es sich gemeinsam mit Birgitta Wetzl zur Aufgabe gemacht, jungen Chören Starthilfe zu geben. Welzl ist Sängerin, Gesangspädagogin und die Landesjugend-Referentin des Chorverbands, Stampfl ist ihr Stellvertreter. Mit dabei sind auch Carmen Außerhuber als Medienmanagerin sowie Nadine Reyhani, Pädagogin und Kinderchor-Leiterin.