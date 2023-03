38 Prozent der steirischen Landwirtschaftsbetriebe werden von Frauen geführt. „Wir gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer höher ist“, erklärt Landesbäuerin Viktoria Brandner. In vielen Fällen würden Frauen den Betrieb leiten, offiziell schiene aber nur der Mann auf. Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März haben sich die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Maria Pein und die Landesbäuerin Viktoria Brandner zusammen mit fünf Jungbäuerinnen über ihre Erlebnisse als Frauen in der Landwirtschaft ausgetauscht. Auch die Staatspreisträgerin für Frauen, Emina Saric, war dabei. Ihre Bilanz über die Entwicklung der letzten Jahre: „Bis zur faktischen Gleichstellung von Frau und Mann ist noch einiges zu tun.“ Frauen hätten immer noch nicht annähernd die gleiche Stellung in der Landwirtschaft wie ihre männlichen Kollegen.