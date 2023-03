Alles begann mit einer Ausschreibung in den sozialen Medien am Jahresbeginn 2021. Es wurden Mitarbeiter für die Covid-19-Teststraße in Gratkorn gesucht, die Stelle war für vier Monate ausgeschrieben. Astrid Kupplent, die früher in der Versicherungsbranche gearbeitet hat, meldete sich als Freiwillige. Aus der Test- wurde eine Impfstraße, aus vier Monaten wurden zwei Jahre – bis zum heutigen 3. März, jenem Tag, an dem die 13 Impfstraßen des Landes zum letzten Mal öffnen. Kupplent ist mittlerweile zur Teamleiterin der Gratkorner Impfstraße aufgestiegen und trägt Verantwortung für bis zu zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach mehr als zwei Jahren blickt sie auf einen harten Arbeitsalltag zurück.