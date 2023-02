Die Gsellmann Weltmaschine. 23 Jahre lang baute Franz Gsellmann auf seinem Bauernhof in Kaag in der Südoststeiermark an diesem beeindruckenden Werk. Die Maschine, die von über zwanzig Elektromotoren angetrieben wird, besteht aus tausenden Teilen und begeistert durch Licht und Geräuscheffekte. Besuch nach Voranmeldung unter 0664 4566370.