Mehr Polizisten braucht das Land. Polizistinnen auch. 4357 Köpfe zählt die Exekutive in der Steiermark. Doch Pensionsabgänge (150 im Vorjahr) und die laut zuletzt unterzeichneter Sicherheitsvereinbarung zusätzlichen 19 Vollzeitstellen wollen besetzt werden. Während in anderen Bundesländern der Zauber der Polizeiuniform verblasst, gibt es hierzulande noch genügend Bewerberinnen und Bewerber, sagt die in der Steiermark für den Personalbereich zuständige Chefinspektorin Astrid Hernach. Rund 300 künftige Polizistinnen und Polizisten werden aktuell ausgebildet. Doch nicht alle, die auch gute Voraussetzungen für den Polizeiberuf mitbringen, meistern das Aufnahmeverfahren.