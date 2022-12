Eine spontane Wanderung durch die schneebedeckte Berglandschaft mag verlockend klingen. Sie kann aber auch tödlich enden, wie der dramatische Fall eines Grazers zeigt, der diese Woche nach einer Wanderung in den Armen der Retter verstorben ist. Sie konnten ihn nicht genau lokalisieren – obwohl der Mann ein Handy bei sich hatte.

Und eben das kann in einer Notlage am Berg durchaus zum Lebensretter werden. Durch eine Koordinatenauslesung kann die Leitstelle den genauen Standort des Mobiltelefons feststellen. Allerdings nur bei Android-Handys. „Bei Windows- und Apple-Geräten müssen wir dem Anrufer zunächst aus der Leitstelle eine SMS schicken. Diese SMS beinhaltet einen Link, mit dem der Anrufer der Koordinatenübertragung zustimmt. Damit werden die aktuellen Koordinaten automatisch an die Leitstelle übertragen“, erklärt Christian Patschok, Disponent der Landeswarnzentrale der steirischen Bergrettung. Doch man sollte sich nicht vollkommen auf die Technik verlassen: Am Berg ist es wichtig, dass man immer weiß, wo in etwa man sich gerade befindet – das erleichtert die Suche.

Trotzdem gilt: Vor allem die Planung spielt dem Experten zufolge eine grundlegende Rolle – von der Route über das Wetter bis zu warmen Kleidung und einem Erste-Hilfe-Set sollte alles gut vorbereitet werden. Längst darf eben auch ein vollgeladenes Handy nicht mehr fehlen. Zudem empfiehlt Patschok auch die Mitnahme einer Powerbank, um für den Ernstfall gerüstet zu sein.

Denn mittlerweile sind auch einige Rettungsapps am Markt, wie etwa jene des Roten Kreuzes Niederösterreich. Die steirische Bergrettung sieht diese Apps trotz ihrer zuverlässigen Funktionsweise skeptisch: „Wenn ich in einer Notsituation eine solche App benutze, ist es sicher besser, als gar nichts zu machen, allerdings kommt der Notruf mit der App zunächst nach Niederösterreich, wo der Einsatz aufgenommen wird und erst danach an uns übermittelt wird“, erklärt Patschok.

Der effizienteste Weg, Hilfe zu holen, bleibt daher, die Notrufnummer 140 der Bergrettung zu wählen. „Die zuständige Leitstelle kann sofort mit der Rettungsaktion beginnen, das ist ein wesentlicher Vorteil, was den Faktor Zeit betrifft“, so Patschok. Ein weiterer Vorteil der lokalen Leitstelle ist die bessere Kenntnis der Region, die die Eingrenzung des Gebietes, in dem sich Verunglückte befinden, vereinfacht.