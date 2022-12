Zweimal hat Juliana Schluckauf. Mehr spürt Hannah Meister an diesem Tag im August nicht in ihrem Bauch. 36 Wochen ist sie schwanger. Dass sich ihre ungeborene Tochter nicht bewegt, ist ungewöhnlich. Meistens tritt die Kleine um sich, die Hinterwandplazenta sorgt dafür, dass die damals 30-Jährige alles in ihrem Körper genau mitbekommt. Gerade in letzter Zeit hat Juliana eine ziemliche Kraft entwickelt. Die werdende Mutter hat ein ungutes Gefühl.

Die Geschichte von Juliana, Hannah und Markus Meister beginnt vor zwei Jahren zu Neujahr. Der Schwangerschaftstest ist positiv, das junge Paar überglücklich. In Laßnitzhöhe bauen die beiden gerade ein Haus, sie ist Personalmanagerin, er Luftfahrtingenieur.

Hannah und Markus Meister haben viele Erinnerungen gesammelt © KLZ/Gasser

Juliana schreit nicht

Bis zu dem Tag im August ist es eine Bilderbuchschwangerschaft. "Juliana könnte müde sein oder es mittlerweile zu eng haben", denkt Hannah Meister, heute 32 Jahre alt. Sie versucht, Süßes zu essen, lässt Licht auf ihren Bauch scheinen, damit ihr Kind sich regt. Doch es bleibt ruhig. Am Abend fährt sie mit ihrem Mann Markus – heute 30 Jahre alt – ins Krankenhaus. Julianas winziges Herz schlägt. Nur sehr monoton. "Es war klar, irgendetwas passt nicht, aber es war nicht klar, warum", sagt Hannah Meister. Rasch beschließt die Ärztin, Juliana per Kaiserschnitt zu holen. In der Nacht vom 13. August auf den 14. August 2021 kommt sie auf die Welt. "Das war die Nacht mit den meisten Sternschnuppen in dem Jahr", erinnert sich Markus Meister. Juliana schreit nicht. Ihr kleiner Körper ist weiß.

Hannah und Markus Meister haben ihr Kind gehen lassen müssen © KLZ/Gasser

Bevor ihre Mama sie sehen kann, bringen die Ärztinnen und Ärzte sie weg, beatmen sie, schließen sie an Schläuche an. Was passiert ist, können die Ärzte erklären, aber nicht, warum es passiert ist. Juliana hat nur halb so viele rote Blutkörperchen, wie sie haben sollte. Die Blutkörperchen wurden über die Nabelschnur zurück zur Mutter transportiert. Nur ein ähnlicher Fall ist bekannt, in Japan in den 1970er-Jahren.

"Wenn die Zeit so kurz ist, zählt halt alles"

Juliana wird notgetauft, Krankenschwester Lilly zur Taufpatin. Sechs Tage verbringen die Meisters auf der Intensivstation. Sie lesen und singen ihrem Baby vor, wickeln und pflegen es, inmitten der Piepserei. Sie sammeln Erinnerungen. "Wenn die Zeit so kurz ist, zählt halt alles." Juliana nibbelt an Wattestäbchen, die in Muttermilch getränkt sind. Sie wird stark sediert, die Geräte halten sie am Leben.

Am siebten Tag zeigt das MRT, dass 90 Prozent von Julianas Gehirn tot sind. Nur das Stammhirn hat sie die letzten Tage atmen, schlucken, reflexartig bewegen lassen. Die Ärzte gehen davon aus, dass das kleine Wesen kein Bewusstsein hat, nicht sehen und nicht riechen kann. Juliana sieht aus wie ein gesundes Baby, das ist es, was Hannah Meister besonders mitnimmt: "Als Mama denkst du: Das gibt es einfach nicht."

Julianas Grab ist nicht weit vom Haus der Meisters entfernt © KLZ/Blagojevic

Aber die Meisters müssen Juliana ziehen lassen. Die Großeltern kommen ins Krankenhaus, ihr erster Blick aufs Enkerl ist gleichzeitig der letzte. Am nächsten Tag werden die lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet.

Acht Stunden lang kämpfen Juliana, Hannah und Markus Meister. Juliana ums Überleben, Hannah und Markus um das durchzustehen. "Du schaust einfach zu, wie dein Baby nach Luft schnappt und keine bekommt ..." Markus Meister rinnen Tränen über die Wangen.

Ein kleines Baby, das große Spuren hinterlässt

Seit Julianas Geburt sind 16 Monate vergangen. Ihr Grab ist nur wenige Minuten zu Fuß vom Haus der Meisters entfernt. Mehrmals in der Woche besuchen die beiden die letzte Ruhestätte ihrer Tochter. Auf dem Waldweg und vor dem Grabstein reden sie mit ihrem Sternenkind, manchmal allein, manchmal zu zweit.

Am Grab spricht das junge Paar mit ihrem Sternenkind, weint und lacht © KLZ/Blagojevic

Das Paar wächst noch enger zusammen. Familie und Freunde unterstützen sie. Hannah Meisters Schwester war damals zugleich schwanger. Die kleine Sarah kommt gesund zur Welt. Das ist am Anfang nicht leicht. Aber mit der Zeit wird es. Ein halbes Jahr nach der Geburt sucht sich Hannah Meister Hilfe von außen und findet sie zum Beispiel in der ehrenamtlichen Hospizbegleiterin Monika. Mit ihr und ihrem Hund geht sie meist im Wald spazieren. "Wir reden über alles, was so ansteht. Ich kann sehr schwach sein, ohne dass ich wen aus meiner Familie belaste." Hannah Meister trifft sich auch regelmäßig mit anderen Sternenmüttern. Sie gründen einen Verein, wollen Betroffene unterstützen. Sie und ihre Mutter haben außerdem eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin angefangen.

Zu Weihnachten ist Julianas letzte Ruhestätte geschmückt © KLZ/Blagojevic

"Juliana hat große Spuren hinterlassen." Sie bleibt ein Teil der Familie. "Wir haben noch nie mehr lieben dürfen, haben aber noch nie mehr trauern müssen", sagt Hannah Meister.

Am Heiligen Abend ist Juliana wie immer dabei, in Form von Bildern, Kerzen, und einfach so, im Herzen von Hannah und Markus Meister.

Und da ist noch jemand. Hannah Meister ist wieder schwanger. In der 30. Woche. Mit Zwillingen, einem Buben und einem Mädchen. "Sicher gehen einem Gedanken durch den Kopf, dass etwas schiefgehen könnte." Aber Hoffnung und Zuversicht sind größer.