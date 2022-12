Die Pfandleihe ist für manche Menschen eine Möglichkeit, kurzfristig an Geld zu gelangen. Erbschmuck, Computer oder Designerhandtasche, wer schnell Geld braucht, kann sich behelfsmäßig von seinen Wertgegenständen trennen und sie später nach Zinszahlung wieder auslösen. Kann das Pfand nicht eingelöst werden, wird es vom Pfandleiher zur Abdeckung des Darlehens verkauft. Vor allem typische Weihnachtsgeschenke landen im Jänner in Pfandhäusern, berichtet das Online-Finanzierungsportal "Cashy", das auch einen Standort in Graz betreibt.