Egal, welches Wetter, jetzt wird's wieder grün im Land und in der Stadt. Denn ab 8. Dezember (in Graz ab 10. Dezember) bringen wieder die rund 350 steirischen Christbaum-Produzenten die Wälder in die Orts- und Stadtzentren. Rund 425.000 der österreichweit 2,8 Millionen Christbäume stammen laut Martina Lienhart, Obfrau der steirischen Christbaumbauern, aus der in diesem Fall wirklich "Grünen Mark".