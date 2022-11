Früher und stärker als in vergangenen Jahren: So schätzen Expertinnen und Experten den Verlauf der Grippewelle ein. 9494 Steirerinnen und Steirer mussten laut Gesundheitskasse vergangene Woche wegen eines grippalen Infekts bzw. Grippe das Bett hüten. In 49 Fällen war die echte Grippe im Spiel – vor einem Jahr waren es zu dieser Zeit "nur" 19 Fälle.