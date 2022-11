In der alten Kornbergermühle, in einem kleinen Kämmerlein oberhalb des alten Mühlrades – da hauste er, der 73-jährige Rentner Anton Kirchsteiger vulgo Hirnertoni aus Staudach bei Hartberg. Der Wind pfiff durch die Wände.

Ein halbverrosteter Herd, mit dem er heizte und auf dem er sein Essen zubereitete. Kein Klo, kein Strom, das Wasser holte er sich aus dem vorbeifließenden Bach. Der Hirnertoni lebte in der Einschicht und galt in der Nachbarschaft nicht nur als Sonderling, sondern war auch als Geizhals bekannt.

Anton Kirchsteiger, ein ehemaliger Landwirt und Viehhändler, hortete sein Geld zu Hause. Nur hin und wieder kaufte er sich neue Kleider – zuletzt drei Hemden, einen „Schladminger“ und Filzstiefel – die er bei einem Nachbarn aufbewahrte. In seiner notdürftigen Unterkunft trug er nur Arbeitskleidung. Allein wenn er ausging, zog er sich um.

Dicke Geldtasche gezeigt

Gasthausbesuche waren für ihn eine willkommene Abwechslung. Und jedes Mal prahlte er mit seinem Geld. Bündeln von Tausend-Schilling-Noten trug er bei sich, zeigte den Gästen seine dicke Geldtasche, die von einem Rex-Gummi zusammengehalten wurde. Warnungen seiner Bekannten nahm er nicht ernst. „Mit dem Kirchsteiger legt sich keiner an“, lautete seine Antwort.

Als er am 2. November 1976 nach einem Verkehrsunfall in das Krankenhaus Hartberg eingeliefert wurde, bemerkte er am Operationstisch, dass er 100.000 Schilling eingesteckt habe.

Eine Schwester nahm die Brieftasche an sich und zählte das Geld: Es waren 163.000 Schilling. Das Bargeld wurde bei der Bank auf Kirchsteigers Konto eingezahlt.

Tödliches Verhängnis

Kaum aus dem Spital entlassen, hob er wieder beträchtliche Summen ab. Wieder prahlte er damit, dass er viel Geld besitze. Dieses protzige Verhalten sollte ihm schließlich zum tödlichen Verhängnis werden.

Der Raubmörder lauerte am Bach, neben der alten Mühle auf sein Opfer.

Als der Hirnertoni mit einem Eimer Wasser holen wollte, fielen fünf Schüsse. Der Rentner wurde am Kopf, an der Brust und am Rücken getroffen. Zumindest ein Schuss muss aus kurzer Instanz abgefeuert worden sein, hielt Gerichtsmediziner Wolfgang Maresch in seinem Gutachten fest. Die Leiche wurde am 17. Dezember 1976 gegen 20 Uhr von einem Nachbarn gefunden. Er wollte Kirchsteiger besuchen. Weil die Tür weit offen stand, hielt er beim Bach Nachschau – und entdeckte den Toten.

Der mittlerweile in den Ruhestand versetzte Kriminalist Georg Tkaletz war damals junger Mordermittler in der Gendarmerie-Kriminalabteilung.

„Ich war kurz in der Mühle – und bin mit Läusen und Flöhen nach Hause gekommen“, erzählt er. „Es war unglaublich, wie das Opfer da gelebt hatte.“

65 Personen überprüft

Für die Kriminalisten stand rasch fest, dass Kirchsteiger einem Raubmord zum Opfer gefallen war. Laut Ermittlungen trug er 17.000 Schilling bei sich, als der Mörder die tödlichen Schüsse auf sein Opfer abfeuerte.

Im Oktober 1977, zwölf Monate nach dem Raubmord, teilten die Gendarmerie-Mordermittler der Staatsanwaltschaft Graz mit, dass 65 Personen überprüft worden seien und als Verdächtige ausgeschlossen wurden. Aber noch etwas stand im Bericht: „Derzeit werden intensive Erhebungen gegen einen gewissen Karl Heinz R. aus St. Vinzenz in Kärnten geführt.“

Dieser Mann verbüßte wegen Einbruchs eine Gefängnisstrafe in Graz. Auf sein Konto gingen Einbrüche sowie ein Raubüberfall und eine Erpressung in Kitzbühel. Den entscheidenden Hinweis auf den Kärntner hatte seine ehemalige Freundin aus Staudach geliefert. R. hatte sich zum Zeitpunkt des Mordes bei ihr aufgehalten – und er habe ihr eine Menge Geld abgenommen.

Anton Kirchsteiger wurde vermutlich mit einem Kleinkalibergewehr erschossen. Eine solche Waffe benutzte der Kärntner beim Überfall in Kitzbühel. R. bestritt, den Mord in Staudach verübt zu haben.

Vor einer weiteren Einvernahme stürzte sich der Kärntner in der Justizanstalt Graz-Karlau in den Tod. War er der Mörder von Anton Kirchsteiger?