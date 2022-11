Die Opernredoute Graz, die am 28. Jänner 2023 hätte stattfinden sollen, ist am Donnerstag von den Veranstaltern abgesagt worden. Als Grund wurde u. a. die Entwicklung beim Kartenverkauf und bei Sponsoren genannt, die sich in eine "zu nachteilige Richtung" entwickelt hätten. Schon die für Ende Jänner 2021 bzw. 2022 geplanten Ballnächte waren der Coronalage zum Opfer gefallen. Es soll aber nicht die letzte Redoute gewesen sein, wurde von der Oper auf APA-Anfrage versichert.