Wie so viele stand Marlene Anzenberger nach ihrer Matura ohne Plan da. Hätte man der damals 17-Jährigen erzählt, dass sie mit 20 ein fertiges Studium und einen Job an der Uni vorweisen kann, hätte sie es wohl nicht geglaubt. Zuerst hat es auch nicht danach ausgesehen, erzählt die junge Steirerin. Obwohl sie das Fach in der Schule mochte, ist sie im Physikstudium "gescheitert, das hat gar nicht gepasst". Frustriert wollte sie "aufholen", fing kurzerhand mit Jus an der Uni Graz an. Zweieinhalb Jahre später war sie fertig, obwohl vier Jahre vorgesehen sind, die meisten brauchen sechs.