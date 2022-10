Der Oktober geht so zu Ende, wie es die Klimaforscher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) befürchtet haben: außergewöhnlich mild. Auch wenn es noch nicht amtlich ist, gilt es mittlerweile als fix, dass das heuer der wärmste Oktober in Österreich seit Messbeginn vor 256 Jahren ist.

Der Höchstwert in der Steiermark zeigte am Samstag die Messstation Fischbach (auf 1034 Meter Seehöhe) mit 23,3 Grad an. Zamg-Meteorologe Martin Ortner erwartet am Sonntag sogar bis zu 25 Grad: "Das sind zehn Grad wärmer als üblich zu dieser Jahreszeit". Gerade in Höhenlagen um die 1000 Meter wird es außerordentlich warm werden, Nebelfelder - zum Beispiel im Mürztal - sollen sich spätestens zu Mittag auflösen. "Vereinzelt haben wir einen Sommertag und das Ende Oktober", sagt Ortner. Wenn das so kommt, ist das ein Rekord: Noch nie war es Ende Oktober so warm in der Steiermark seit Messbeginn.

Es bleibt trocken

Nächste Woche geht es zunächst weiter mit dem Sonnenschein und dem "kräftigen" Hochdruckwetter. Bis zu 24 Grad sind möglich, am Dienstag sind es bis zu 23 Grad. "Es bleibt deutlich zu mild, die überdurchschnittlichen Temperaturen gehen nur ganz langsam zurück", sagt Meteorologe Ortner. Erst ab der Wochenmitte wird es aus jetziger Sicht unbeständiger. Wolken und teils Regenschauer sind vorhergesagt. Nach flächenmäßigem Niederschlag sieht es derzeit aber nicht aus. Angesichts des extrem trockenen Oktobers gibt es besonders für die Landwirtschaft also noch kein Aufatmen.

Schon vor mehr als einer Woche hat die Zamg verkündet, dass dieser Oktober der wärmste in der Messgeschichte werden könnte. Die warmen letzten Oktobertage machen das so gut wie fix.