Egal, auf welche Karte man schaut, Graz sticht in den allermeisten Fällen hervor. Die Hauptstadt ist anders eingefärbt als der Rest der Steiermark: bei Wahlen, bei Umfragen, zuletzt bei den Volksbegehren.

Da zeigt sich zum Beispiel: Für uneingeschränkte Bargeldzahlung haben sich eher die Menschen auf dem Land eingesetzt, für Recht auf Wohnen die Städter. Das Antirassismus-Volksbegehren "Black Voices" und das Kinderrechte-Volksbegehren haben landesweit nur in Graz eine höhere Beteiligung als im Bundesschnitt erreicht.

Jung und modern sammelt sich

Die Ausgangssituation ist in der Steiermark besonders ungewöhnlich. Denn: "Graz ist der einzige großstädtische Raum", sagt Trendforscher Andreas Reiter von der Donau-Universität Krems. Keine andere steirische Stadt hat annähernd so viele Einwohner wie Graz. Die Folge: "Dort sammelt sich alles, was jung ist, was modern ist", erklärt Reiter.

Deshalb zeigen sich die Unterschiede aktuell bei den Volksbegehren auch so deutlich. "Es gibt Themen, die in der Stadt brennender sind und welche, die im Land brennender sind", betont Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik von der Uni Graz. Das habe mit den Lebensumständen und den Gewohnheiten zu tun. Die Wohnsituation in Graz ist beengter und schwieriger, "logisch, dass das Volksbegehren dort mehr Beteiligung hatte", sagt Trendforscher Reiter.

Unbehagen am Land

Und während man in der Stadt gewohnt ist, mit der Karte zu zahlen, ist man das am Land nicht. "Da tut man sich schwerer mit neuen Gewohnheiten", sagt Reiter. Von Themen wie "Black Voices" sei man am Land häufig einfach zu weit entfernt.

Generell herrsche am Land unter den Menschen häufig ein Unbehagen, was "Stadtthemen" angeht, analysiert Soziologe Manfred Prisching von der Uni Graz. Er erklärt das so: "Man glaubt am Land auf der einen Seite, dass man in der besseren Welt lebt, aber auf der anderen Seite hat man das Gefühl, da bröckelt die feste Lebensordnung." Zum Beispiel, wenn die Infrastruktur dahinschwindet, immer mehr Geschäfte schließen und es keine Arbeitsplätze gibt. "Überspitzt formuliert: Die Leute denken, die Gemeinschaft ist gefährdet durch Globalität und durch städtischen Mainstream", sagt Prisching.

Grazer Großraum wächst stark

Auch bei Wahlen zeigt sich das Stadt-Land-Gefälle immer wieder deutlich. Zum Beispiel bei der Bundespräsidenten-Stichwahl 2016 zwischen FPÖ-Kandidat Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen: Tiefblau war die Steiermark-Karte eingefärbt, Graz stach als grüner Punkt heraus.

Bei der heurigen Bundespräsidentenwahl hat die Steiermark mehrheitlich für Van der Bellen gestimmt – allerdings hat Graz dem Kandidaten die Absolute in der Steiermark beschert. Grundsätzlich hat Graz eine "volatile Wählerschaft", weil der Großraum so stark wächst – am stärksten in ganz Österreich –, erklärt Michael Steiner vom Institut für Volkswirtschaft an der Uni Graz.