Wenn die Feiertage so fallen, wie sie heuer fallen: Wäre es nicht sinnvoller, dass alle Schulen die wenigen Schultage bis zum Nationalfeiertag freigeben? Auf diese Frage findet sich (auch) in der Steiermark keine simple Antwort. Der lebende Beweis dafür ist Kurt Hohensinner: Als ehemaliger Schülervertreter, als aktiver Bildungsstadtrat in Graz und nun als Vater eines Volksschülers kennt er die unterschiedlichen Positionen nur zu gut. Die aktuelle Regelung sei ein gangbarer Mittelweg. "Man kann es da nie allen recht machen." Nicht den Eltern mit drei Kindern in drei Schulen mit unterschiedlichen autonomen Tagen. Nicht der alleinerziehenden Mutter, die keinen Urlaub hat und Kinderbetreuung braucht.