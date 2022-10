Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler ist in Rom zu Gesprächen mit der Stadt Rom und Vertretern der Region Latium eingetroffen, zu der die italienische Hauptstadt gehört. So traf Drexler am Montag den römischen Vizebürger Pierluigi Sanna und den Kulturbeauftragten von Roms Stadtverwaltung Miguel Gotor.