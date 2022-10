Es ist keine neue Masche: Immer wieder kommt es in der Steiermark zu schweren Betrugsdelikten durch sogenannte "falsche Polizisten". Nun hat die Polizei einen Erfolg vermeldet. Am 11. Oktober konnten Kriminalisten einen 38-jährigen Deutschen festnehmen.

Der Mann fungierte als einer der Hintermänner des Netzwerkes "Falscher Polizist". Dem Festgenommenen werden zumindest ein schwerer und ein versuchter schwerer Betrug im Zeitraum 10. und 11. Oktober 2022 zur Last gelegt.

Die Polizei konnte den 38-Jährigen mithilfe einer 80-Jährigen Grazerin festnehmen. Sie erhielt - offenbar an diesem Tag nicht als einzige - am 10. Oktober einen Anruf der "falschen Polzisten" und reagierte raffiniert. Sie ließ sich vorerst auf keine Forderungen ein und verständigte die Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse. Der Täter am Telefon kündigte ein weiteres Telefonat für den nächsten Tag an. Es kam, in Absprache mit der Polizei, zu einer vorgetäuschten Übergabe von Wertgegenständen an den Abholer der Telefontrickbetrüger - unter Observation von Grazer Betrugsermittlern (SPK Graz) und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS). Schließlich gelang es in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Steiermark den 38-jährigen Abholer festzunehmen.

Frau bekam Gold- und Silbermünzen zurück

Die Ermittlungen ergaben dann, dass am selben Tag, an dem die 80-Jährige einen Anruf erhalten hatte, eine 78-jährige Grazerin definitiv Opfer der "falschen Polizisten" geworden war. Die Grazerin hatte dem Täter Gold und Silbermünzen in der Höhe von mehreren zehntausend Euro übergeben. Die Frau schöpfte keinen Verdacht. Erst die Betrugsermittler teilten ihr die Straftat schlussendlich mit. Sie fanden bei einer Durchsuchung des Hotelzimmers des 38-Jährigen die Münzen. Ohne die Festnahme des 38-Jährigen durch die Hilfe der 80-Jährigen hätte die Frau ihre Gold- und Silbermünzen vermutlich nicht mehr wiedererlangt, so die Polizei.

Der 38-Jährige wird verdächtigt, weitere Betrugsdelikte begangen zu haben, Ermittlungen laufen. Der Deutsche ist zum Sachverhalt teilweise geständig. Er befindet sich in der Justizanstalt Graz Jakomini.

Täter suchen in Telefonbuch nach älter klingenden Namen

Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor der Masche der Betrüger. "Die Anrufer (sogenannte Keiler) rufen ihre Opfer aus dem Ausland an. Zumeist befinden sich mehrere Täter (auch Frauen), welche arbeitsteilig agieren, in einer Wohnung. Wenn man so will einem sogenannten 'Callcenter'", sagt einer der Betrugsermittler. Ausgesucht werden die Opfer dann laut Polizei aus dem Telefonbuch zum Teil über die Vornamensuche. Es würden bewusst alt klingende Vornamen gewählt. Wenn der Gesprächsverlauf mit dem Opfer für die Täterschaft erfolgversprechend abläuft, wird der jeweilige Abholer zum Opfer entsandt. Diese "Abholer" wissen manchmal mehr, manchmal weniger über die Täter (im Hintergrund).

"Die ECHTE POLIZEI wird niemals Geld, Gold oder Schmuck abholen. Kontaktieren Sie im Zweifel unverzüglich die Telefonnummer 133 und unterstützen Sie die Arbeit der Polizei. Spielen Sie niemals den Helden", sagt der Betrugsermittler. Die Täuschungen würden oft unterschiedlich verlaufen: "Einmal ist es der korrupte Bankbetreuer, dann der Verkehrsunfall eines Angehörigen oder Einbruchsdiebstähle in der Umgebung. Die Kriminellen sind einfallsreich."

Gerade erst wurde 54-jährige Opfer

In der Steiermark fand der jüngste Betrugsfall von dem die Polizei weiß, erst am Mittwoch statt. Eine 54-jährige Grazerin wurde am Abend kontaktiert, mit folgendem Wortlaut: "Ihr Sohn hat einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Er ist festgenommen. Sie können eine Kaution in der Höhe von 85.000 Euro hinterlegen." Die unter Druck gesetzte Grazerin stimmte zu, Goldbarren beim Bezirksgericht Bruck an der Mur zu übergeben. Sie setzte sich in ihren Pkw und fuhr von Graz nach Bruck an der Mur. Es kam dort gegen 19 Uhr zur vereinbarten Übergabe. Als Abholer fungierte ein unbekannter Täter. Der Schaden beträgt auch hier mehrere zehntausend Euro. Die 54-Jährige erstattete bei der Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse Anzeige.