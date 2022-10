Hat sich Friedrich Felzmann – zum Tatzeitpunkt 66 Jahre alt - irgendwo in einem Felsloch in unwegsamen Gelände oder einem Stollen des aufgelassenen Silberbergwerkes verkrochen und Selbstmord begangen? Oder lebt er in einem sicheren Versteck? Eine Frage, die nicht nur die Kriminalisten beschäftigt, sondern auch die Öffentlichkeit immer noch bewegt. Beantwortet werden kann sie fünf Jahre nach den Todesschüssen in Stiwoll immer noch nicht.