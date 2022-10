Die FH zieht Bilanz und baut im Bereich der Medien-Studiengänge aus

In Graz wurde 2002 die erste Journalismus-Ausbildung in Österreich an einer FH angeboten. Geschäftsführung und Studienleitung blicken auf bisher 800 Absolventen zurück und geben Einblick in geplante neue Lehrgänge und Schwerpunkte.