Zufriedene Orts- und Landespolitik, mittendrin engagierte Bürger. Was nach Wahlparty klingt, war am Montag aber keine. Vielmehr wurden in der Alten Aula in Graz die Preise an Zukunftsgemeinden überreicht. Der Schwerpunkt lag heuer auf „Orten der initiativen Bürgerinnen und Bürger“ – die Losung gab wie üblich das steirische Volksbildungswerk (Franz Majcen) aus.