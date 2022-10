Vor den Cafés rund um die Uni Graz bilden sich am Montag (10. 10.) lange Schlangen, zig Studierende tummeln sich am Campusgelände, das neue Semester hat sichtlich begonnen – und mit ihm kommt auch ein neuer Rektor. Der bisherige Vizerektor Peter Riedler (53) wurde am Montag offiziell ins Amt eingeführt. Der Jurist ist jetzt Chef der zweitältesten Universität Österreichs und der größten der Steiermark – mit rund 30.000 Studierenden und 4700 Beschäftigten.



Gehisste Fahnen und schwarze Dienstautos vor dem Hauptgebäude, die mit der Sonne um die Wette glänzten – sie zeigten am Vormittag die hohe Relevanz dieses Termins. Riedlers Inauguration füllte die Aula mit prominenten Gästen.