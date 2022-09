Bereits 2020 und 2021 hat das Land Steiermark auf Freilandstraßen dort weiße Kreuze aufgestellt, wo sich tödliche Verkehrsunfälle ereignet haben. Das Projekt wird heuer erneut umgesetzt. Insgesamt werden es 1064 Kreuze sein, welche die tödlichen Verkehrsunfälle der vergangenen 20 Jahre auf Freilandstraßen symbolisieren. Heuer werden die Kreuze erstmals auch an Eisenbahnkreuzungen aufgestellt, an denen es tödliche Unfälle gab. So werden vereinzelt auch auf Gemeindestraßen weiße Kreuze sichtbar sein.