Andrea Ferian bindet sieben Astern zusammen. Eine ältere Dame hat einen Strauß aus den rosaroten Schnittblumen bestellt. Es ist Donnerstagvormittag, neun Uhr. Immer wieder bleiben Leute stehen, vor allem Pensionisten, und riechen im Vorbeigehen an den Orchideen, Rosen und Gladiolen von „Blumen am Platzl“. Der eine oder andere entschließt sich dann auch, der Floristin einen Strauß abzukaufen.

Seit über 20 Jahren betreibt Ferian das Blumengeschäft am Kaiser-Josef-Platz in Graz. Noch merke sie keinen Kundenrückgang durch die Teuerungen – „ich glaub, das kommt erst.“