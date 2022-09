Es war ein unfassbar heimtückisches Verbrechen, dass die 21-jährige Gisela Hojas am 21. August 1951 begangen hat: Sie mischte Arsen – im Volksmund Hittrach – in den Brennsterz, den sie als Mittagsessen für ihre Familie zubereitete. Ihr Vater Johann Hojas (43), der Besitzer des „Bärenhofes“ in Piberegg bei Voitsberg, ihr Bruder Johann (14) und ihre Tante Christine Kolb hatten keine Überlebenschance.