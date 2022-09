Barrierefreie Wohnungen in einem ehemaligen Kornspeicher in Bad Radkersburg, Co-Working-Spaces in einem historischen Sommerhaus in Kaindorf oder ein barockes Jägerhaus, das im Rahmen eines gemeinnützigen Beschäftigungsprojekts ökologisch saniert wird: Am Sonntag, dem Tag des Denkmals, soll unter anderem gezeigt werden, wie viel Neues im Alten steckt – und auch umgekehrt.