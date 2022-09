Immer wieder sind sie in den Schlagzeilen, immer wieder schockieren sie und machen betroffen: Morde und Suizide, die Überforderung in der Pflege als Auslöser haben. Allein in diesem Jahr wurde in Schladming und im Weinviertel in Niederösterreich ein derartiger Fall bekannt, in Graz waren es bisher sogar zwei Fälle, in Wien vier. Meist erschoss der Ehemann die Ehefrau, die zu pflegen war, und richtete sich anschließend selbst.