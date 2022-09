Der Gesang eines heuschreckenartigen Insekts, das vor 150 Jahren zuletzt in freier Wildbahn gesehen wurde, ist nun wieder zu hören. Wissenschafter in Großbritannien und Graz haben den Ruf von "Prophalangopsis obscura" digital nachgebildet, berichten sie im Fachjournal "Plos One". Die Reproduktion könnte in Verbindung mit der Körperform des einzigen Museumsexemplars Aufschluss darüber geben, ob es noch lebende Artgenossen gibt und wenn ja, wo diese leben könnten.