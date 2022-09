Hexenbeschwörungen und schwarze Magie, rechtsextreme Gewalt und Antifeminismus: Auch wenn man die Auswüchse teils gar nicht glauben mag, Extremismus ist ein Thema in der Steiermark. Inwieweit und in welcher Form hat die Extremismuspräventionsstelle jetzt in einem 96-seitigen Bericht festgehalten.