"Ja, wir mussten eine Krippe schließen“ – beim privaten Träger GiP (Generationen in Partnerschaft), der rund 1400 steirische Kinder betreut, bestätigte man am Mittwoch die Folgen der Personalnot. Bei einer zweiten GiP-Einrichtung fanden sich am Dienstag noch im letzten Moment eine Betreuerin und Pädagogin. Weitere Elternabende sind geplant.