"Last Call für den Herbst: Wir suchen Elementarpädagog/innen und Kinderbetreuer/innen in allen steirischen Bezirken" - scrollt man die Homepages und Social-Media-Seiten der großen Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen durch, wiederholen sich Aufrufe dieser Art. Der Personalmangel in Kindergärten und Krippen führt dazu, dass in Graz Gruppen geschlossen werden könnten. Erste Elternabende fanden am Dienstag statt. Da zusätzliche Dispens-Kräfte laut Land nun auch am Vormittag eingesetzt werden dürfen, könnte das die Schließungen noch einmal verhindern.