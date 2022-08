Selten war wohl die Freude über einen Regentag im Steirerland so groß wie gestern. Von gewaltigen Regenmengen, wie sie am Wochenende im Ausseerland (mehr als 100 Liter pro Quadratmeter) herunterkamen bzw. zunächst für den Osten angekündigt wurden, aber doch nicht kamen (in St. Pölten waren es 26 statt von manchen Computern prognostizierte 200 Liter), war man am Montag in der Steiermark zwar weit entfernt.