Könnte der Regen der Trockeneinheit ein Ende setzen? Im Osten Österreichs werden zu Wochenbeginn jedenfalls große Regenmengen erwartet. Die Zamg warnt sogar vor Unwettern. Man müsse mit kleinräumigen Überflutungen und lokalen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr rechnen. Auch in der Steiermark bleibt es nach den Unwettern regnerisch und kühl. Die Temperaturen sinken im Süden auf 20 Grad, in der Obersteiermark werden es gerade einmal 15 Grad. Gewitter werden zumindest in der ersten Wochenhälfte keine erwartet. Danach könnte es aber wieder ungemütlich werden.