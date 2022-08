Zu Mariä Himmelfahrt ist es erst sommerlich heiß – bis zu 31 Grad – und dann mancherorts gewittrig. Sowohl Unwetterzentrale (UWZ), als auch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) rechnen am Montag mit teils kräftigen Schauern in der Obersteiermark. Am Abend könnten auch der Osten und Südosten etwas abbekommen.