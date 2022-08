Ein falscher Schritt hat ihr Leben verändert: Im einen Moment wurde Gela Allmann noch als Model und Bergsportlerin in Island abgelichtet, im nächsten stürzte sie über 800 Meter ab. Nur knapp überlebte sie. Wie sie sich zurück ins Leben kämpfte, wird sie am 17. August in Graz erzählen. Und zwar beim "RealTalk", einer Eventreihe, die sich vor allem an Jugendliche richtet, wie Mitgründer Georg Merkscha erklärt.