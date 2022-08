Fast überall teurer: Sind die Schnitzelpreise g'salzen oder nicht?

Mit Grafik. Ein Blick in gestandene steirische Gasthausküchen zeigt viele Wirtinnen und Wirte in einer Zwickmühle. Die Teuerungen setzen ihnen zu, doch nicht jede Kostensteigerung könne man an die Gäste weitergeben. Doch wie hat sich der Schnitzelpreis entwickelt? Eine Kost(en)probe.