Ein 60-jähriger Mann aus Deutschland war Samstagmorgen gegen 8.35 Uhr mit seinem Pkw auf der B 67 in Wildon unterwegs. Als er einen unbeschrankten Bahnübergang passieren wollte, kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit einem aus Richtung Norden kommenden Personenzug. "Der Pkw wurde rund 70 Meter mitgeschleift", berichtet Chefinspektor Fritz Grundnig. Für den 60-jährigen Pkw-Lenker kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. "Im Zug waren rund 40 Personen, die Fahrgäste sowie die Triebwarenführerin wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut", so Grundnig.