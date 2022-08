Die Sonne lacht dieser Tage vom Himmel: Steiermarkweit sind am Donnerstag 32 bis 34 Grad angesagt. Am wärmsten soll es im Südosten werden, heißt es von Zamg-Meteorologin Veronika Hatvan. Gewitter sind keine angesagt. Auch in der Nacht dürfte es noch immer knapp unter 20 Grad haben. Am Freitag soll das Thermometer bis zu 35 Grad raufklettern, und auch die Gewittergefahr steigt an. Im Westen der Obersteiermark und im Bezirk Murau (Turracher Gegend bis Dachstein) sind erste Wärmegewitter am Freitagnachmittag möglich. "Lokal kann es stark regnen", sagt Hatvan. Auf Abkühlung können viele Steirer aber noch nicht hoffen. In Graz und im Vulkanland kann es in der Nacht sogar 21 bis 22 Grad warm werde.

Der Samstag wird dann schwül und durch eine Kaltfront sehr instabil. Am Samstagvormittag sind Gewitter in der Obersteiermark wahrscheinlich, am Nachmittag dann auch kräftige Gewitter im Süden des Landes. Am Sonntag hält sich die Gewittergefahr – außer im oberen Murtal – laut dem Experten gering.

Am Wochenende kühlt es auch ab: Im Norden sollen es am Samstag 26 Grad werden, im Murtal 28 Grad und im Süden 30 Grad. Am Sonntag werden es noch einmal ein bis zwei Grad weniger. Mit 27 Grad bleibt es aber weiterhin sehr warm.

Wie es kommende Woche weitergeht, sei noch schwer zu prognostizieren, sagt Expertin Hatvan: Am Montag könnte es im Süden Regen geben. Voraussichtlich geht es aber sommerlich weiter, wenn auch nicht mehr so heiß wie diese Woche.