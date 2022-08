Ob auf dem Teller oder im Garten: Bambus hat längst schon unsere Breiten erobert. Doch während er in der Küche allein eine Geschmackfrage ist, muss sein rasches Wachstum im Freien dringend im Blick behalten werden, appellieren Experten: „Seine unterirdischen Wurzelausläufer sind in der Lage, Zaunfundamente ebenso wie Schwimmbadwände massiv zu schädigen“, weiß Andrea Krapf, Amtssachverständige beim Land Steiermark. Will man auf Bambus in seinem Garten nicht verzichten, sollte man eine Sorte ohne Ausläufer wählen oder eine Gartensperre errichten. „Interessierte holen sich dafür am besten fachlichen Rat in einer Gärtnerei oder Pflanzschule ein“, appelliert die Expertin. Gelingt es einem nämlich nicht, seinen Bambus zu bändigen, braucht es im Notfall sogar einen Bagger, um das grüne Ungetüm wieder los zu werden.